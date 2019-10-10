У южных границ Турции существует террористическая угроза, заявил госсекретарь США

Обеспокоенность Анкары в связи с ситуацией у южных границ Турции вполне обоснована.

Об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео, комментируя телеканалу PBS антитеррористическую операцию на севере Сирии, сообщает Агентство Анадолу.

«Власти США уже выражали реакцию на события в Сирии. У южных границ Турции существует террористическая угроза», — сказал Помпео, отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция Вашингтона относительно контактов с сирийским крылом PKK — YPG.

Помпео сказал, что США не давали Анкаре «зеленый свет» на операцию «Источник мира» в Сирии.

Госсекретарь отметил, что после телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вечером 6 октября президент США Дональд Трамп принял решение от отводе американских военных из зоны планируемой операции с тем, чтобы не подвергать их риску.

По словам Помпео, проводя борьбу с угрозой ДЕАШ, американские военнослужащие делали все для того, чтобы население Турции не стало мишенью для террористов.

«США продолжат делать это и впредь»,- пообещал госсекретарь США.