У Великобритании новый министр обороны

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона из-за несанкционированного распространения им информации с заседания Совета по национальной безопасности. Об этом информировала в среду канцелярия премьера, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр сегодня вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, так как потеряла уверенность в его способности исполнять функции министра обороны и члена кабинета министров. Решение премьер-министра было принято на основе проведенного расследования по поводу несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности», — отмечается в заявлении.

Новым главой Минобороны Великобритании назначена бывший министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.