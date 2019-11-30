У Трампа отобрали телефон на время поездки в Афганистан

Президент США Дональд Трамп лишился своего телефона и доступа в Twitter на время секретной поездки в Афганистан в четверг, сообщило издание Politico.
Трамп на День благодарения нанес необъявленный визит в Афганистан, где встретился с американскими военнослужащими.
«Мобильные телефоны, точки доступа и другие устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, кто летел на «борту номер один», — да, даже и у самого президента. Но его сотрудники обеспечили, чтобы твиты отправляли с учетной записи Трампа в Twitter. Это делалось для того, чтобы те, кто следит за Трампом, ничего не заподозрили из-за того, что помешанный на Twitter президент ничего не твитил, как это было (в аналогичной ситуации — ред.) в прошлом году», — сообщает Politico.
Трамп с самого начала президентства настоял на том, что будет продолжать пользоваться личным телефоном, несмотря на возражения спецслужб и многочисленные публикации в СМИ о том, что это будто бы позволяет вести слежку за Трампом со стороны иностранных разведок. Предшественнику Трампа Бараку Обаме спецслужбы разрешили пользоваться телефоном лишь к концу президентства, да и то отключили на нем большую часть функций, включая Wi-Fi и геопозицию.(РИА Новости)
| 2019-11-30T01:22:29+00:00 30 ноября 2019, 07:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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