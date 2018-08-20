У средиземноморского побережья Испании увеличилась популяция медузы-яичницы

Сотрудники Испанского института океанографии предупреждают об увеличении популяции так называемой медузы-яичницы, что ставит под угрозу купание отдыхающих в водах Средиземного моря. Вид под названием Cotylorhiza tuberculata, своим внешним видом напоминающий яичницу из одного яйца, появился у берегов Испании в 2006 году, однако его присутствие было немногочисленным. Сейчас медуза-яичница, обладающая стрекательными клетками с ядом и небольшим жалом, расширила свой ареал обитания – в том числе и в Мар-Менор. Доминирующим видом здесь традиционно считалась практически безобидная для человека «ушастая» медуза Aurelia aurita, которая появлялась в середине декабря и исчезала в июне.

Значительный рост численности различных видов медуз имело место на побережье Коста-дель-Соль, в связи с чем было разработано бесплатное мобильное приложение Infomedusas. Катера, занимающиеся очисткой прибрежных вод от медуз, будут передавать информацию о скоплениях тех или иных видов, которая станет доступна всем пользователям.

Испортить пляжный отдых в этом году могут также разросшиеся на отдельных участках средиземноморского побережья микроскопические водоросли. Из-за них вода становится мутно-зеленой, содержание в ней кислорода снижается, что, в свою очередь, ведет к гибели ряда морских обитателей. Еще одной причиной их исчезновения является загрязнение прибрежных вод различными вредными веществами – в частности, сельскохозяйственными удобрениями.

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