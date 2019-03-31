У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у побережья Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 00.09 по времени UTC (03.09 мск) в 66 километрах к северо-западу от города Гизо. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась, сообщает РИА Новости.