У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье у побережья Соломоновых островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 00.09 по времени UTC (03.09 мск) в 66 километрах к северо-западу от города Гизо. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась, сообщает РИА Новости.
Через Соломоновы острова проходит тихоокеанский «огненный пояс» — полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.
| 2019-03-31T09:13:35+00:00 31 марта 2019, 10:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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