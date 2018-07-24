У Сержа Саргсяна «пошатнулось здоровье»

Как сообщают армянские СМИ председатель Республиканской партии Армении, бывший президент страны Серж Саргсян сейчас находится в Европе. В частности об этом пишет газета «Жоховурд».

По данным издания, он отправился в Италию. При этом в Европе он должен пройти медобследование.

Газета попыталась уточнить эту информацию у членов Республиканской партии Армении. Руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян не стал отрицать этого.

Да, наверное. Я не в курсе, он должен был поехать на обследование. Знаю, что он может быть 10 дней будет отсутствовать», — сказал Багдасарян.

Однако он затруднился ответить на вопрос о том, действительно ли у Саргсяна проблемы со здоровьем.

57 просмотров