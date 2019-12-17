У российского ракетоносца отказал двигатель

В Астраханской области при выполнении планового полета у самолета Ту-22М3 отказал двигатель. Самолет удалось посадить, сообщили в Минобороны России.

«При выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, летчики не пострадали, они самостоятельно покинули машину и сейчас находятся на аэродроме базирования. В Минобороны также отметили, что полет осуществлялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. (ТАСС)