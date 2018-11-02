У Роналдиньо арестовали паспорт

Экс-полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо должен выплатить штраф за экологический ущерб в Порту-Алегри, сообщает«Советский спорт».

По информации Globo, на данный момент его задолженность, начавшая образовываться еще в 2015 году, составляет более €2 млн. 2 ноября было принято решение об аресте паспорта 38-летнего экс-футболиста, а также его брата Ассиса, который также проходит по этому делу.

Роналдиньо и его брат были осуждены за незаконное строительство склада с рыболовной платформой и причалом в неположенном месте.

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| 2018-11-02T21:41:25+00:00 2 ноября 2018, 22:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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