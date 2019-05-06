У принца Гарри и его супруги Меган родился сын

У принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган 6 мая родился сын, который станет седьмым в очереди на британский престол, сообщает Голос Америки.

Беседуя с журналистами, принц сообщил, что и мать, и ребенок чувствуют себя очень хорошо. По его словам, родители пока не решили, как его назвать.

Предполагается, что первые фотографии новорожденного мир увидит через пару дней, когда герцогиня с ребенком предстанут перед журналистами после выписки.

Поздравления в связи с рождением ребенка опубликовали королевская семья, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, лидер оппозиции Джереми Корбин и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

| 2019-05-06T21:45:21+00:00 6 мая 2019, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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