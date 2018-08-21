У посольства РФ в Праге прошла акция в память о событиях 1968 года

Несколько сотен человек в понедельник, 20 августа, собрались у посольства России в Праге в 50-летнюю годовщину ввода военных из стран Варшавского договора, прежде всего СССР, в Чехословакию. Они держали флаги Украины, НАТО и ЕС, среди лозунгов был «Оккупанты не братья», сообщает dpa. Демонстранты, в частности, призвали сократить российское представительство в Чехии, уточняет агентство.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вступили несколько тысяч военнослужащих из стран Варшавского договора, прежде всего СССР. Эти события завершили период под названием «Пражская весна», связанный с проведением реформ и направленный на создание «социализма с человеческим лицом». Жертвами столкновений стали 137 человек.

Памятные мероприятия в Праге пройдут 21 августа. Ожидается, что в них примут участие премьер-министр страны Андрей Бабиш и председатели обеих палат парламента. Президент страны Милош Земан участвовать в них отказался, за что его подвергли резкой критике. Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек позднее заявил, что Земан однозначно считает оккупацию Чехословакии преступлением.

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