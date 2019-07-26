У посетительницы аэропорта взорвалось зарядное устройство

Портативное зарядное устройство для смартфона взорвалось в рюкзаке пассажирки на входе в здание международного аэропорта города Чиангмая на севере Таиланда, сообщает в пятницу национальное управление аэропортов страны на своем интернет-сайте.

Инцидент произошел в четверг, когда иностранная туристка собиралась войти в здание аэропорта с небольшим рюкзаком-сумкой за плечами. Видеокамера наружного наблюдения зафиксировала происшествие, и видео было позже выложено на страницу аэропорта в социальной сети Facebook.

РИА Новости

| 2019-07-26T15:29:54+00:00 26 июля 2019, 16:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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