У посетительницы аэропорта взорвалось зарядное устройство

Портативное зарядное устройство для смартфона взорвалось в рюкзаке пассажирки на входе в здание международного аэропорта города Чиангмая на севере Таиланда, сообщает в пятницу национальное управление аэропортов страны на своем интернет-сайте.

Инцидент произошел в четверг, когда иностранная туристка собиралась войти в здание аэропорта с небольшим рюкзаком-сумкой за плечами. Видеокамера наружного наблюдения зафиксировала происшествие, и видео было позже выложено на страницу аэропорта в социальной сети Facebook.

РИА Новости