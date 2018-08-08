У Пашиняна заканчивается «топливо»

О возможности урегулирования карабахского конфликта при новой власти в Армении, а также о том, потеряла ли инициативу урегулирования Россия, рассказал «Зеркало», эксперт по безопасности Григорий Трофимчук.

После смены власти в Армении урегулирование карабахского конфликта ушло с повестки дня. Как вы считаете, можно ли сказать, что в вопросе урегулирования инициатива уплыла из рук России?

— Карабахский вопрос в принципе не может уйти из повестки дня. Армения хотела бы, чтобы это произошло, но этого не будет никогда, тем более в том гипотетическом случае, если бы Карабах был возвращён Азербайджану. Не надо забывать, что именно в Карабах совершил свой первый визит в качестве премьер-министра Никол Пашинян, а после этого был там снова. Поэтому проблема разрешения карабахского конфликта становится ещё более важной, способной повлиять не только на регион Южного Кавказа. Но тактический вопрос состоит в том, как будет выглядеть переговорный процесс при Пашиняне.

Баку пока не понимает, с кем и как он будет разговаривать за одним столом. Россия тоже может получить на этом направлении сюрпризы от Еревана, с учётом того, что произошло с генсеком ОДКБ Юрием Хачатуровым. Инициатива пока ещё не выпала из российских рук, но с учётом того, что «заморозка» апреля 2016 года почти уже не действует, здесь можно ожидать чего угодно, и естественно, не в плане позитива.

«Зонд» Пашиняна внутрь ОДКБ, эскалация напряжённости вокруг 102-й российской базы – всё это говорит о том, что и сам Карабах должен войти в общий пакет дестабилизации. При этом Россия постепенно теряет рычаги влияния на ситуацию, что объективно видят её противники. Хорошо ли это или плохо для Азербайджана – большой вопрос. Думаю, у Баку нет на него ответа.

Насколько Пашинян готов к урегулированию карабахского конфликта? Либо он будет пока заниматься внутренними вопросами?

— Армения всегда декларировала готовность к урегулированию карабахского конфликта, в противном случае она бы не сидела столько лет за столом переговоров с Азербайджаном. Сегодня, после событий в самой Армении в апреле-мае, много говорится о том, что Пашинян и Тер-Петросян якобы готовы пойти Баку навстречу в этом вопросе. Не думаю, что это возможно, в принципе, с новым руководством Армении.

Скорее, это было возможно со старым, как это ни покажется странным. Внутренними вопросами в своей собственной стране премьер Пашинян не может заниматься вечно, так как аресты чиновников, принадлежащих к властному слою времён Сержа Саргсяна, уже не дают такой энергетики, как в начале антикоррупционной кампании. На этом топливе долго уже не проехать.

Холостые репрессии начинают надоедать, так как не дают видимого улучшения жизни населения, это почему-то не связанные процессы. Отсюда, ситуация обостряется и снаружи, и изнутри. Не исключено, что именно по этой причине в информационном поле возникли прогнозы о том, что спокойного времени Пашиняну осталось только до осени, когда энергетика тезисов, на которых он пришёл к власти, способна себя исчерпать. Ведь он же не социалистическую революцию совершил, в конце концов.

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