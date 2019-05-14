У партии РеАл есть «домашние заготовки», осталось дождаться ответа из ММ

В начале апреля партия РеАл представила в Милли Меджлис Азербайджана законопроекты, предусматривающие введение института выборного мэра столицы, освобождение студентов государственных вузов от платы за образование и решение кредитных задолженностей населения. Законопроекты были подкреплены 41500 подписями. Парламент, получив данный законодательный пакет, отправил документ в ЦИК на проверку подписей.

С этой целью в Центральной избирательной комиссии была создана рабочая группа, в состав которой вошли эксперты Центра судебной экспертизы Минюста и специалисты Министерства внутренних дел.

Однако, как отметил член правления партии РеАл Натиг Джафарли, официального ответа парламент до сих пор не дал.

«Мы обращались в ММ, чтобы получить официальный ответ, почему наши предложения не рассматривают. С другой стороны, они не могут юридически ответить. Во время обсуждения в комиссии в Милли Меджлисе, говорилось, что мы якобы не выполнили какие-то процедурные обязательства. Процедурных правил по этой статье конституции просто нет, потому что до сих пор не принят закон по имплементации 96 статьи конституции. Парламент сам виноват в этом «, — отметил Джафарли. Отметим, что статья 96 Конституции Азербайджана предоставляет право законодательной инициативы 40 тысячам граждан страны, обладающим избирательным правом.

По его словам, в парламенте это понимают, и поэтому приводят какие-то отговорки, вроде того, что подписи неверны, там нет 40 тысяч подписей.

«Это тоже неправда, потому, что ЦИК не имеет никакого юридического основания для проверок этих подписей. Если нет закона об имплементации, то, на каком основании ЦИК проверял эти подписи? ЦИК во время выборов сам печатает листы и на основе этих листов ведет подсчет. Мы же сами напечатали эти листы, и поэтому они не могут нам дать официальный ответ», — подчеркнул он.

Член правления партии подчеркнул, что как только получат ответ, будут предпринимать и политические и юридические шаги в этом направлении. «У нас уже есть «домашние заготовки»», — сказал он.

Джафарли также сказал, что несмотря на отсутствие ответа, результаты у инициативы уже есть.

«Президент подписал указ о решении проблемных кредитов, правда, у нас это был более широкий спектр граждан, которые пострадали от девальваций. Логика тут проста, если бы у нас была биржа ценных бумаг, валютная биржа, мы не стали бы обвинять правительство, из-за того, что оно пошла на девальвацию.

Например, в Турции курс лиры играет, но никому в голову не приходит обращаться к президенту или в парламент с этим вопросом. Но президент принял указ, и на 70% этот вопрос решился. Другой вопрос, поднятый нами, был о бесплатном образовании. С 1 сентября количество бесплатных мест в государственных вузах в два раза увеличили. Раньше было 12500 студентов, теперь их стало 20500″, — добавил он.

По его словам, единственный пункт, по которому никакого решения не принято – это выборы мэра города Баку.

«Азербайджан брал на себя обязательства. Можно сказать, что мы достигли своих целей, актуализировав эти вопросы. Как нам стало известно, готовится статья по поводу имплементации 96 статьи, если это случится — это будет нашей большой юридической победой», – резюмировал он.