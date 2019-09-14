У операции США против ИГ в Сирии и Ираке новый командующий

Американский генерал-лейтенант Роберт Уайт назначен новым командующим операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») против террористической группировки «Исламское государство»  в Ираке и Сирии вместо генерал-лейтенанта Пола Лакамеры. Об этом сообщила в субботу пресс-служба штаба операции.

По словам присутствовавшего на церемонии передачи полномочий в Багдаде главы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи, подразделения под руководством Лакамеры «за последний год добились огромного прогресса на всех направлениях борьбы с ИГ, как в Ираке, так и на северо-востоке Сирии».

Лакамера руководил операцией Inherent Resolve с сентября 2018 года, до него этот пост занимал генерал Пол Фанк. (ТАСС)

| 2019-09-14T18:57:42+00:00 14 сентября 2019, 20:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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