У операции США против ИГ в Сирии и Ираке новый командующий

Американский генерал-лейтенант Роберт Уайт назначен новым командующим операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость») против террористической группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии вместо генерал-лейтенанта Пола Лакамеры. Об этом сообщила в субботу пресс-служба штаба операции.

По словам присутствовавшего на церемонии передачи полномочий в Багдаде главы Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал-лейтенанта Кеннета Маккензи, подразделения под руководством Лакамеры «за последний год добились огромного прогресса на всех направлениях борьбы с ИГ, как в Ираке, так и на северо-востоке Сирии».

Лакамера руководил операцией Inherent Resolve с сентября 2018 года, до него этот пост занимал генерал Пол Фанк. (ТАСС)