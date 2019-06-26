У ОАЭ нет точных данных, кто стоит за атакой на танкеры

«Мы не можем сейчас никакое государство обвинять, поскольку у нас нет неопровержимой информации» — сказал аль-Нахьян на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Если у других стран есть более четкая информация, я уверен, что международное сообщество ее с готовностью выслушает. Но мы должны быть очень серьезны и осторожны, чтобы это была проверенная, научно подтвержденная информация, которая будет убедительной для международного сообщества», — подчеркнул глава МИД ОАЭ.