У нейтрализованных участников гянджинских событий было изъято много оружия

У участников гянджинских событий, ликвидированных за оказание сотрудникам правоохранительных органов вооруженного сопротивления во время проведенной операции, было изъято много оружия.

Как сообщает АПА, об этом на оперативном совещании сказал генеральный прокурор Закир Гаралов.

З.Гаралов отметил, что во время оперативных мер у ликвидированных лиц, а также в местах проживания арестованных были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств автоматы разных марок, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты и холодное оружие.

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| 2018-07-30T23:04:11+00:00 31 июля 2018, 03:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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