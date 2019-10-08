У напавшего на префектуру в Париже обнаружили экстремистские материалы

Французские следователи обнаружили в квартире напавшего на префектуру Микаэля Арпона съемки обезглавливания исламистами. Об этом 7 октября сообщает BFM TV.

По данным телеканала, на флешке, принадлежавшей 45-летнему Арпону, были найдены материалы экстремистского характера, а также пропагандистские видеоролики ИГ. Помимо этого, на флешке находились фамилии и адреса его коллег из управления разведки парижской префектуры, что является секретной информацией.

3 октября сообщалось, что сотрудник администрации префектуры Парижа напал на коллег. В результате атаки одна женщина и трое мужчин погибли, один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Злоумышленника во дворе ведомства застрелил из автомата сотрудник управления общественного порядка и дорожного движения.

Позже стало известно, что нападение совершил 45-летний Мишель Арпон, который работал в префектуре в должности IT-специалиста с 1993 года. Мужчина имел легкую форму инвалидности — он страдал глухотой. Благодаря своей работе Арпон имел доступ к секретной информации. (iz.ru)