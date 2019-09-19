У межправительственной комиссии Азербайджан-Турция появился twitter-аккаунт

Пресс-служба Кабинета министров Азербайджана с целью ознакомления азербайджанского и турецкого обществ с деятельностью совместной межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой создала в социальной сети Twitter оперативный информационный ресурс AzeTurCommission (@AzeTurCom).

На данном аккаунте в Twitter размещается оперативная информация о деятельности совместной межправкомиссии, о всеобъемлющих отношениях между двумя братскими странами, а также о значимых событиях, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает Report, это новшество в опыте работы межправительственных комиссий Азербайджана с 52 странами.