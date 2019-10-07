У Месси могут быть проблемы со въездом в Великобританию из-за Брекзита

Капитан и нападающий каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может столкнуться с запретом на въезд на территорию Великобритании после Брекзита, сообщает The Sun.

Дело в том, что у аргентинского футболиста есть условный срок за уклонение от уплаты налогов. В данный момент, как житель страны-члена Европейского союза, он может въезжать на территорию Великобритании, так как совершил ненасильственное преступление. В том случае, если произойдет Брекзит, гражданину Испании могут отказать во въезде.

«Есть много известных игроков, осужденных за тот же проступок. До сих пор им не приходилось беспокоиться, так как у них паспорта ЕС. Однако после «Брекзита» они, возможно, не смогут въехать на территорию страны, так как с ними будут обращаться как с гражданами стран, не входящих в ЕС.

Клубам нужно предпринять меры, поскольку эта ситуация может привести к проблемам с проведением матчей Лиги чемпионов», — рассказал миграционный адвоката Эндрю Осборна.(Газета.ру)