У Маурицио Сарри диагностирована пневмония

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри придется покинуть свой пост на некоторое время, передает пресс-служба «бьянконери».

Это связано с тем, что у 60-летнего итальянца была диагностирована пневмония.

Неизвестно, будет ли наставник туринской команды находиться на тренерской скамейке во время матча первого тура Серии А с «Пармой». Встреча итальянской команды в рамках национального чемпионата пройдет 24 августа.

Вероятно, болезнь Сарии связано с его вредной привычкой. Как-то он признался, что выкуривает по 60 сигарет в день.