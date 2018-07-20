У «Ливерпуля» самый дорогой голкипер

Вратарь сборной Бразилии и итальянской «Ромы» Алиссон перешел в английский «Ливерпуль». Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

По словам репортера Джеймса Пирса, «мерсисайдцы» заплатили за игрока около 75 миллионов евро. Таким образом Алиссон стал самым дорогим голкипером в истории, побив рекорд Джанлуиджи Буффона, который перешел в 2001 году из «Пармы» в «Ювентус» за 54 миллиона евро.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что клуб долго не раздумывал над тем, стоит ли подписывать контракт с вратарем. «Я думаю, мы обязаны были это сделать. Не стоит долго размышлять над ценой голкипера, сейчас таковы реалии трансферного рынка. Цена на Алиссона говорит нам о стоимости вратарей сейчас», — добавил он.

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| 2018-07-20T03:34:47+00:00 20 июля 2018, 08:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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