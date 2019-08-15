У кого рубильник, у того и сила — страшно, если он в руках недоброжелателей

Россия, Азербайджан и Иран подписали соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения энергосистем трех стран, об этом говорится в сообщении «Системного оператора» (диспетчера энергосистемы России). Соглашение было заключено 12 августа.

Уточняется, что со стороны России участниками соглашения стали «Системный оператор» и «Россети», а со стороны Азербайджана и Ирана – «Азерэнержи» и Иранская управляющая компания по электрогенерации, передаче и дистрибьюции Tavanir.

Переговоры о сотрудничестве в этой сфере ведутся уже не один год. Еще в 2016 году президент России Владимир Путин, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани на трехсторонней встрече обсудили данный вопрос. Да, договор подписали только спустя три года, но все же документальный результат уже есть. О фактически проделанных работах можно будет говорить уже тогда, когда проект перекочует с бумаги в реальность.

Но, несмотря на радужную презентацию, пока неясно, что даст этот проект Азербайджану и во сколько это обойдется нашему бюджету.

Эксперт в области нефтегазовой энергетики Ильхам Шабан в интервью # отметил, что положительно оценивает подписание этого договора и, считает, что развитие инфраструктуры — это всегда хорошо. «Начнем с того, что вопрос объединения энергосистемы между Азербайджаном, Ираном и Россией обсуждается уже около 10 лет. И, это положительный момент, что договор, наконец, подписали, документ обязывает подготовиться к фактическим работам, подсчитать, сколько потребуется инвестиций. Правда, информация пока будет только предварительной. А на вопрос, не поставит ли этот проект Азербайджан в зависимость от России, могу ответить так: наша страна и так не устранила свою электроэнергетическую подвластность России за годы независимости. Это подтверждают и события 2018 года. Почему у нас произошел коллапс? Частоту в 50 герц, мы обеспечиваем благодаря перетокам из России. Если бы в тот момент Россия не отключила бы переток в Азербайджан, наша электроэнергетическая система не просела бы. То есть, существует мощность энергии и частота. Благодаря российской поддержке, мы сохраняем эту частоту в 50 гц, при которой система работает», — говорит эксперт.

По его словам, Азербайджан позиционирует себя, как энергетически независимая страна. «А когда немецкая компания провела аудит, выяснилось, что, несмотря на то, что Азербайджан имеет достаточную мощность для обеспечения себя электроэнергией, в часы пик мы не покрываем потребность. Пока были деньги, никто не занимался развитием системы. Просто обманывали главу государства, что мы энергообеспеченная страна. Сейчас происходит то же самое. Я хотел бы, чтобы вы это обязательно упомянули. Может прочитают и после этого, поймут, что так работать нельзя», — посетовал И.Шабан.

На самом деле, по данным Государственного таможенного комитета, Азербайджан в январе-июле 2019 года экспортировал 1 млрд 319 млн 123,98 тыс. кВт/час электроэнергии на сумму $56 млн 546,33 тыс., январе-июле 2018 года экспорт составил 1 млрд 205 млн 532,49 тыс. кВт/час на сумму $56 млн 943,11 тыс. Таким образом, за январь-июль 2019 года экспорт электроэнергии из Азербайджана в количественном выражении увеличился на 9,4%, в стоимостном – сократился на 0,7%.

В 2018 году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1 млрд 397 млн 323,76 тыс. кВт/час на сумму $65 млн 627,72 тыс.

Азербайджан экспортирует электроэнергию в Грузию, Турцию, Россию и Иран.

Эксперт говорит, что при этом, никто не пишет, сколько электроэнергии импортирует Азербайджан: «Отмечаются только коммерческие объемы поставок. Хотя, возможно, коммерческие объемы поставок не составляют даже 10%. Я даже не знаю, подписан ли договор с какой-то страной о коммерческой поставке».

На вопрос, если Азербайджан не будет продавать электроэнергию, сможет ли сам себя обеспечивать, Ильхам Шабан ответил, что это невозможно. «Это называется обмен электроэнергией. Но, это не показатель того, что мы богаты светом. В часы пик, мы в любом случае импортируем электроэнергию из Ирана, из России», — говорит он.

По его словам, положительный момент подписания договора в том, что Азербайджан сможет и продавать энергию и зарабатывать на этом. «Мы сможем экспортировать российскую электроэнергию в Иран. Да, заработаем мы на этом немного, но все же. А что в этом плохого? Например, когда в 2018 году свет погас, его включили через 3 часа. А теперь будет новая система. Но, ни о какой независимости речи не идет. Например, через нашу территорию проходит труба из Туркменистана (речь идет о газовом трубопроводе), но это не означает, что мы попадем в зависимость от Туркменистана, не правда ли?! В любом случае, я считаю, что развитие инфраструктуры это хорошо», — сказал эксперт, отметив, что необходимо развивать логистику для передачи энергии из точки А в точку Б в случае какого-либо чрезвычайного положения.

Экономист Натиг Джафарли настроен не так оптимистично. Комментируя данное соглашение #, эксперт отметил, что электроэнергетические взаимоотношения между Азербайджаном и Ираном были всегда. «Азербайджан давал Ирану газ и электроэнергию через южные границы, а Иран в свою очередь обеспечивал Нахчыван тем же количеством газа и электроэнергии. То есть, такое взаимовыгодное сотрудничество было. Но, если сейчас речь идет об объединении энергосистем трех государств, то в ближайшее время необходимо осуществить ряд технических вопросов. В том числе, вопрос о капиталовложении. До сих пор нет четких понятий о том, кто будет вкладывать деньги в реализацию этого проекта. Это важный момент по той причине, что ни Иран, ни Россия не особо охотно идут на капиталовложения. Они хотят, чтобы финансовую сторону Азербайджан взял на себя. А у этого мероприятия есть как плюсы, так и большие минусы. Азербайджан в последнее время начал вырабатывать много электроэнергии, и наш экспорт в Грузию растет. И это не предел. Азербайджан может найти новые рынки для сбыта со стороны Ирана и России. Но, если объединение случится, возникнет еще один очень важный вопрос: кто будет контролировать весь процесс? Необходимо программное обеспечение, техническое обоснование, чтобы контролировать объединенную сеть. Если этот контроль будет в руках Ирана или России, я не думаю, что Азербайджан станет центром или регулировщиком этих отношений. Техническую координацию хочет вести Россия. А тут такой момент: у кого рубильник, тот и контролирует всю систему. В любой момент может быть отклонение, в любую минуту могут возникнуть разные технические недоработки и азербайджанская сторона может от этого пострадать. Поэтому, прежде, чем думать об объединении энергосистем трех стран, Азербайджану надо было искать рынка сбыта. Это намного легче осуществить и более выгодно для нашей страны. Я думаю, что в будущем, у Азербайджана могут быть большие проблемы в случае объединения», — сказал экономический эксперт.

За пару дней до подписания соглашения о совместной разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта соединения энергосистем Азербайджана, России и Ирана, вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил, что объединение энергосетей России, Грузии, Армении и Ирана «при желании можно завершить за 2-3 года». Еще в декабре 2015 года Армения, Грузия, Иран и Россия подписали четырехсторонний меморандум, предусматривающий повышение уровня управления взаимоперетоками электроэнергии, безопасности и надежности энергосистем данных стран. Тогда же замминистра энергетики и природных ресурсов Армении Арег Галстян заявил, что «Армения, Иран, Грузия и Россия наладят энергетический коридор Север-Юг, который позволит осуществлять транзит электроэнергии в четырехстороннем формате».

То есть, и Россия, и Иран уже начали взаимодействовать в сфере электроэнергии с Арменией. Учитывая, что Азербайджан до сих пор находится в условиях войны с Арменией, то где гарантии, что Россия не будет использовать рубильник в качестве рычага давления на Азербайджан?

Натиг Джафарли говорит, что при объединении, военные объекты тоже будут подключены к этой системы. «В случае возобновления военных действий между Азербайджаном и Арменией, если что-то пойдет не так, как хотелось бы Ирану или России, они могут просто обесточить военные объекты и создать большие проблемы, как для экономики нашей страны, так и для безопасности. То есть, этот фактор существует. Потому, я считаю, что Азербайджану лучше найти рынок для сбыта. Это и экономически более выгодно, и с точки зрения безопасности более безопасно, чем объединение электросетей с Ираном и Россией, которые, мягко говоря, не всегда дружелюбно относятся к нашей стране», — подчеркнул Натиг Джафарли.