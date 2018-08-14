У Китая кончаются санкционные снаряды, а у России их просто нет

Только и разговоров об американских санкциях. То против Северной Кореи, то против Ирана. Теперь очередь дошла до Турции и, конечно, России.

Так называемая экономическая война, как ее охарактеризовал премьер-министр Дмитрий Медведев, предполагает ответные действия. Как в зеркальном виде, так и в других секторах.

Вроде бы с Китаем американцы затеяли большую драку. В июле США ввели ограничительные пошлины на китайские товары на $34 млрд. В Пекине ответили примерно такой же суммой.

В августе Вашингтон планирует ввести повышенные пошлины на китайский импорт на $16 млрд. В китайской столице в долгу не остались и пригрозили сделать нечто аналогичное в отношении американских товаров.

Далее ставки начали подниматься. Американский президент дал задание изучить вопрос и расширить повышение таможенных пошлин еще на $200 млрд. Что и говорить залп оглушительной бризантной силы.

В столице Поднебесной подумали и нашли ответ на $60 млрд. Далее наступает очередь использования калькулятора для выполнения операции сложения.

Американские санкции в млрд. долларов — это 34+16+200=250. Пока это максимальный уровень таможенных ограничений. Китайский ответ — это повышение тарифов на $110 млрд. и составляет оно 80% китайского импорта из США. С другой стороны американские меры составляют только половину импорта Америки из Китая. Другими словами, у Вашингтона есть возможности для достаточно сильного давления на Пекин, а у последнего санкционные и таможенные патроны уже практически на исходе.

Есть, конечно, у китайцев определенный козырь — сжиженный газ (СПГ). Трамп лично добивался поставок СПГ в Китай. Во время его визита в Пекин осенью прошлого года были подписаны крупные контракты. КНР мгновенно стала третьим экспортным рынком газа для США после Мексики и Южной Кореи. Есть все основания полагать, что Поднебесная воспользуется таким положением и может ввести дополнительные пошлины на американский СПГ. Собственно у КНР остаются определенные возможности вести стрельбу более прицельно. В частности, можно существенно сократить поток туристов в США или даже прекратить его вообще.

Хотя очевидно, что американская туристическая отрасль, несмотря на очевидные потери, это как-нибудь переживет. С газом примерно то же самое. Учитывая очень большой объем торговли между Китаем и США, и большую зависимость в этом смысле Пекина он будет искать возможность как-то урегулировать этот конфликт. Сделать это будет очень непросто, но возможно. Тем более, что политические аспекты здесь хоть и присутствуют, но не доминируют. С Россией ситуация совсем другая.

Введение, вернее по большому счету только угроза, американских санкций против России в Москве вызвала просто истеричную реакцию. По большому счету от определенного бессилия.

Из $1,25 трлн. объема импорта в США Германия экспортирует на $113 млрд. или 9%, на Россию приходится $22,7 млрд. или 1,8%.

Теперь об экспорте. Совокупный экспорт США — $1,58 трлн, из них на Россию приходится $6,8 млрд. или 0,52%. Ее совокупный экспорт — $269 млрд, из которых на США приходится $12,2 млрд или 4,6%.

На федеральных телеканалах буквально каждый день угрожают прекратить, например, поставки ракетных двигателей РД-180. Для начала имеющихся у NASA двигателей на какое-то время хватит, а там найдется замена российским. Для такой мощной промышленной державы как США это очень большой проблемы не составит.

В этом случае настоящие сложности возникнут у производителя двигателей НПО «Энергомаш». Потребителей таких двигателей, кроме американцев, в мире просто нет. Так что придется уволить, по крайней мере, половину персонала, а это высококвалифицированные специалисты.

Еще одна угроза, которую в полной мере можно отнести к бумажной. Речь идет о прекращении поставок титана в США. Из общего объема производства этого металла в России 77% уходит в Америку. Основным потребителем является авиастроение, а таких стран и с большим производством самолетов буквально считанные единицы. Американцы, пусть и по более высокой цене, найдут замену титану российскому. Вот что будут делать в отрасли, так как на местный авиапром надежды особой нет, да и объемы несопоставимые с американскими. Придется сокращать производство с последующими увольнениями.

Любимое рассуждение на российских телеканалах — это так называемый асимметричный ответ. В частности, запретить работу ресторанов McDonald’s. Как говорится, дурное дело нехитрое. Годовой оборот системы составляет $1 млрд. и в ней занято более 20 тыс. человек. В один момент они окажутся без работы, а бюджет без соответствующих налогов.

Подобные примеры можно продолжить. Очевидно, что России фактически нечем ответить на заокеанские санкции. Именно в этом кроются главные причины обвального падения рубля в последние дни. Кстати, и турецкой лиры также, хотя с ней более сложно и других причин там хватает.

К таким же угрозам можно отнести и отказ от доллара, как расчетной единицы и перехода на взаимные расчеты в национальных валютах. Характерно, что раздались они практически синхронно из Тегерана, Анкары и Москвы. Вопрос, почему это невозможно в обозримой перспективе требует отдельного рассмотрения. Заметим только, что сделать это достаточно быстро просто нет возможности, так как потребуется пересмотреть много долгосрочных соглашений и не все согласятся на этот шаг.

Никаких реальных экономических инструментов ответить на американские санкции у России нет, и не предвидятся. В то же время как-то отвечать надо, иначе, по кремлевским представлениям, — это признак слабости. Дипломатическое поле тоже ограничено, так как в антиамериканские союзы никого не затащишь. По очень простой причине — нет у России таких партнеров. Есть только попутчики типа Ирана или Турции до первого поворота.

Остаются меры военного характера. Здесь тоже выбор невелик. Либо Украина, либо Сирия.

В первом случае такие действия потребуют значительного участия регулярных российских войск со всеми вытекающими последствиями. Тут колонна грузовиков из России на сепаратистскую территорию Донбасса проследовала, так ее зафиксировали спутники, и шум поднялся очень большой. Очевидно, что соответствующие вопросы Меркель задаст Путину на их встрече.

Расширение агрессии на Донбассе приведет к большему объему помощи Киеву со стороны Вашингтона и росту потерь среди российских армейцев. Украинская армия приобрела необходимый опыт и достаточно оснащена. Так что легкой прогулки не будет. При сложностях с пенсионной реформой дополнительные раздражители власть вносить не захочет.

Идти на обострение в Сирии Москва тоже не может. Там дело чуть не дошло до прямого столкновения с американцами, и повторять этот эксперимент Россия не будет. Вообще сирийская история не принесла Кремлю никаких выгод, одни расходы.

Возникла ситуация глухого тупика. Не отвечать на американские санкции Москва не может, а ответить практически нечем.

Удар придется по российской экономике и уровню жизни граждан. Не в первый раз кремлевская политика приводит к такому результату. Впрочем, жителям России к такому повороту не привыкать.

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