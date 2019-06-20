У Катара могут отнять ЧМ по футболу

Чемпионат мира 2022 года может пройти не в Катаре, как это было решено ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на TNT Sports, из-за коррупционного скандала с выбором страны-хозяйки мирового первенства ФИФА может в срочном порядке перенести проведение мирового первенства в другую страну.

В настоящее время ФИФА проводит секретные встречи для поиска страны, которая готова принять чемпионат.

Отметим, что на право принимать чемпионат мира в 2022 году помимо Катара претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Недавно стало известно, что экс-президента УЕФА Мишеля Платини взяли под стражу для дачи показаний о коррупции на выборах места проведения ЧМ-2022.

| 2019-06-20T21:15:50+00:00 20 июня 2019, 22:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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