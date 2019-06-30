У главы греческого Кипра перелом бедра

Президент греческого Кипра Никос Анастасиадис утром 29 июня сломал правое бедро. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Бюро печати и информации.

Министр здравоохранения Константин Иоанну отметил, что политику уже сделали операцию в частной клинике в Лимасоле.

«Ожидается, что примерно через три недели президент республики вернется в обычном режиме к своим обязанностям», — рассказал он.

В свою очередь лечащий врач президента Андреас Панайоту заявил, что политик перенес гемиартропластику правого сустава. Операция прошла успешно, и Анастасиадис хорошо себя чувствует.

«Он в хорошем расположении духа, разговаривает, в стабильном состоянии, и через две-три недели он вернется к своим обязанностям. В течение следующих 48 часов мы будем защищать президента от любой инфекции», — сказал доктор.