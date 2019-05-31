У «Гарри Поттера» появится продолжение

Писательница Джоан Роулинг объявила о том, что планирует выпустить четыре рассказа о вселенной Гарри Поттера. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает Mirror.

Новые книги, которые глубже введут читателя в волшебный мир Хогвартса, будут посвящены урокам, изучаемым в школе волшебников. Части будут опубликованы в виде электронных книг на официальном сайте Гарри Поттера.

В конце июня планируется выход таких частей, как «Путешествие в чары и защиту от темных искусств» и «Введение в зельеварение и гербологию». Даты публикации «Путешествие в гадание и астрономию» и «Введение в уход за фантастическими животными» пока неизвестны.

Иллюстрациями к книгам займется художник Рохан Дэниэль Исон.

В прошлом году исполнилось 20 лет со дня выхода первой книги.

| 2019-05-31T04:00:46+00:00 31 мая 2019, 09:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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