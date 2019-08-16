У Эпштейна была сломана шея

Вскрытие тела финансиста Джеффри Эпштейна показало, что его шея была сломана в нескольких местах. Первой об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на два источника в правоохранительных органах. Такие травмы наблюдаются у жертв суицида при повешении или у людей, которых задушили, пояснили собеседники журналистам. Впоследствии эту информацию подтвердили другие издания, включая агентство Reuters.

Эпштейн, находившийся в одиночной камере в нью-йоркской тюрьме в ожидании суда по обвинению в секс-торговле, жертвами которой стали десятки несовершеннолетних девушек, был найден мертвым в субботу. Обстоятельства смерти мультимиллионера выясняются, и пока неясно, когда будет опубликован окончательный отчет о вскрытии.

Один из источников также отметил, что нет никаких доказательств или версий того, что это могло быть не самоубийство. Однако он предупредил, что расследование все еще находится на ранней стадии.

Голос Америки