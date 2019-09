У Элтона Джона коллекция яиц Фаберже больше, чем в Кремле

Британские писатели и сценаристы Дик Клемент и Иэн Ла Френе в новых мемуарах More Than Likely рассказали, что у музыканта Элтона Джона в личной коллекции больше яиц Фаберже, чем в Оружейной палате Московского Кремля, сообщает Mirror.

«Элтону предложили VIP-тур по Кремлю, и нашим женам удалось присоединиться к нему. Им показали сокровища российских царей, включая яйца Фаберже. Когда они вышли на Красную площадь, то Элтон рассказал Нэнси — жене Клемента, что удивился, обнаружив, что его коллекция Фаберже больше, чем в Кремле», — написано в книге.

Для музыканта провели экскурсию по Кремлю еще в 1979 году, когда он давал концерт в СССР.

Считается, что Карл Фаберже создал как минимум 71 пасхальное яйцо, 54 из которых императорские — их изготовили в качестве подарков для представителей царской семьи.

В Оружейной палате находится десять таких произведений.