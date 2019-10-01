У Джулиани затребовали документы о разговоре Трампа с Зеленским

Комитет по разведке палаты представителей США обязал Руди Джулиани, адвоката президента Дональда Трампа, предоставить все имеющиеся у него документы в связи со скандалом вокруг телефонного звонка Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому, текст повестки опубликован в понедельник на сайте комитета.

«Повестка требует от вас предоставить все данные о контактах и другие имеющие отношение к делу документы комитетам для оценки всего масштаба попыток президента и его администрации оказать давление на Украину, чтобы та вмешалась в наши президентские выборы 2020 года», — сказано в документе.

Комитет возглавляет демократ Адам Шифф, который принимает активное участие в парламентском расследовании, направленном на импичмент Трампа.

В частности, Джулиани припомнили, что он в телевизионном эфире признавался в том, что просил Украину заняться делом лидирующего пока среди демократов кандидата в президенты Джо Байдена. Кроме того, адвокат Трампа якобы упоминал об имеющихся у него свидетельствах подобных контактов: текстовых сообщениях, записях телефонных разговоров и других контактов, сказано в повестке.