У бизнесменов могут отнять объекты в столичном ТЦ «Ясмин»

Азербайджанское правительство официально объявило поддержку предпринимательства стратегической целью государственной социально-экономической политики. В стране на высоком уровне говорят о содействии деловому климату и притоку инвестиций, а между тем в самом центре столицы предприниматели, купившие объекты в торговом центре «Ясмин» по ул.Самеда Вургуна, рискуют остаться у разбитого корыта.

О деталях резонансного дела рассказал «Зеркало» банковский юрист Акрам Гасанов, защищающий в суде интересы части бизнесменов, купивших там объекты.

Гасанов сообщил, что торговый центр «Ясин» строительная компания Mars-M начала возводить еще десять лет назад, и, как у нас водится, коммерческие площади продавались предпринимателям уже в процессе строительства. Так уж принято в этой сфере, что собственные средства компаний покрывают лишь мизерную часть расходов, в основном же деньги на строительство берут у покупателей еще не отстроенной недвижимости.

Продавать торговые площади центра «Ясмин» начали еще с 2009 года. Чтобы представить себе количество потерпевших и нанесенный им ущерб, достаточно отметить, что общая площадь пятиэтажного торгового центра — 16 тыс. кв. метров, а каждый объект в нем стоит, по средним оценкам, свыше 100 тыс. манатов. Предприниматели скупали здесь площади под аптеки, офисы, магазины и пр. Продавали эти площади без выписки из Госреестра, именуемой в народе купчей, поскольку изначально здание еще не было зарегистрировано.

Однако в конце 2010 года компания Mars-M, еще не завершив строительство, каким-то путем получает предварительную регистрацию в Госреестре недвижимости – законом это допустимо, однако обычно Государственная служба по вопросам недвижимости идет на такое редко. И тем не менее, для этой компании почему-то было сделано исключение. Примечательно, что люди, выложившие за объекты крупные суммы, ничего об этом не знали – они платили деньги, сделки подкреплялись соответствующими договорами, финансовой справкой об оплате и пр. Как правило, такого рода приобретения порой печально заканчиваются распродажей одного объекта или квартиры разным людям. Однако в данном случае сценарий оказался иным, хотя итог все тот же – люди рискуют потерять и деньги, и приобретенные площади.

А дело в том, что строительная компания Mars-M с конца 2013 до середины 2014 гг. получила в XalqBank 14 млн. долларов и заложила под этот кредит весь торговый центр вместе с проданными там объектами. Кредит был взят якобы для строительства и ремонта торгового центра. Строительная компания не платила по этому долгу, но несмотря на это 8 июля 2015 года – спустя год упомянутый банк якобы выдал ей еще один кредит уже на 17 млн. долларов и тоже на строительство и ремонт этого здания. «Напрашивается вывод, что после девальвации банк решил просто изменить валюту уже проблемного кредита, — говорит Гасанов. — Объект оценили ровно в 30 млн. манатов, а это чуть больше17 млн. долларов».

Новый кредит, полученный в 2015 году, строительная компания также не вернула, и банк подал в суд на взыскание либо денег, либо же заложенного ТЦ. Процесс в Бакинском административно-экономическом суде№ 1 выиграл банк, согласно решению строительную компанию обязали выплатить финансовой организации свыше 19,5 млн. долларов и обратить взыскание на торговый центр. И тут два собственника купленных объектов – Кенуль Гаджиева и Афет Агазаде узнали, что торговый центр могут вынести на продажу в пользу банка. Они подали апелляционную жалобу о том, что часть здания принадлежит им. Апелляционный суд удовлетворил их жалобу и вынес постановление, что договор ипотеки, т.е. залога ТЦ в части, касающейся этих двух предпринимателей, недействительный. Верховный суд в октябре 2017 года тоже оставил в силе это решение, но XalqBank обратился в Конституционный суд (КС).

По мнению адвоката, банк опасался, что вслед за этими двумя собственниками последуют другие и решил идти до конца. В июле 2018 года – через два года после выдачи банком долларового кредита строительной компании, КС удовлетворил жалобу XalqBank и отменил решение Верховного суда (ВС). КС не стал вникать в отношения между сторонами, а указал, что формально банк брал в залог торговый центр, исходя из данных регистрации в Госреестре недвижимости, где сказано, что все здание находится в собственности Mars-M. Поэтому остается оценить, является ли банк добросовестным ипотекодержателем.

Иными словами, КС сослался на презумпцию достоверности Госреестра – если сторона сделки доверяет данным Госреестра, претензий к ней не может быть. КС отметил, что суды не рассмотрели этот вопрос. Однако органы правосудия не вникали — а был ли банк добросовестным ипотекодателем, и вынесли решение о взыскании всего торгового центра, считает юрист. Лишь после этого решения суда XalqBank обратился с жалобой в прокуратуру на основного владельца и руководителя Mars-M Мархамада Баширова:

«Финансовая структура обвинила Баширова в обмане банка, и это странно, поскольку процесс длится давно и банк знает о ситуации, а жалуется на мошенничество спустя несколько лет. Почему же все это время банк не был заинтересован в наказании мошенников в руководстве строительной компании. Напрашивается мысль, что банк не хотел наказания для руководства Mars-M. Однако после жалоб предпринимателей те, кто стоят за этой мошеннической схемой поняли, что кого-то наказать нужно, и крайним решили выставить Баширова», — по словам юриста, на основании упомянутой жалобы банка в октябре 2018 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре начали уголовное дело. Основное обвинение против Баширова было по статье 178.3.2 — мошенничество с причинением крупного ущерба от 50 до 500 тыс. манатов с максимальным сроком лишения свободы в 10 лет.

Однако ущерб, причиненный предпринимателям, исчисляется миллионами, в торговом центре приобрели объекты десятки предпринимателей, и деяние следовало квалифицировать по статье 178.4 – мошенничество с причинением особо крупного ущерба на сумму более 500 тыс. манатов, предполагающее свыше 14 лет лишения свободы. «Спрашивается, почему орган по борьбе с коррупцией проявил такую гуманность к Баширову?», — удивлен гость редакции. Дальше — больше. Через несколько месяцев, в середине этого года с Баширова было снято обвинение в мошенничестве, ему инкриминировали статью 195.2 УК – незаконное получение кредита. Максимальный срок по этой статье до 5 лет. Теперь человека, который обманул людей на миллионы, ждет максимальный срок до 5 лет. «Очевидно, что его оберегают, — пояснил Гасанов. — Бытуют негласное мнение, что с ним не поступят жестоко, поскольку Баширов должен сойти за крайнего, а завести против него уголовное дело были вынуждены».

В итоге уголовное дело против Баширова рассматривает не Бакинский суд по тяжким преступлениям, как это должно было быть, а Ясамальский районный суд под председательством судьи Гусейна Сафарова. Процесс все еще продолжается, и в ходе этого процесса выяснился ряд интересных моментов. Так, на основе показаний самих работников банка выяснилось, что кредит в 17 млн. долларов был выдан при странных обстоятельствах. На тот момент у компании был долг перед банком в 15 млн. манатов с процентами и пени, компания не платила по кредиту, и тем не менее банк выдал новый кредит — скорее всего, просто конвертировал в доллары. Самое интересное в том, что 1 июля 2015 года кредитный комитет филиала XalqBank принял единогласное отрицательное решение по данному кредиту, обосновав его тем, что у клиента плохая кредитная история, а предыдущий год она завершила с убытком. Однако на следующий день, 2 июля наблюдательный совет банка единогласно одобрил этот кредит.

Детали судебного процесса в описании юриста впечатляют:

«На судебном процессе я обратился к судье с тем, чтобы допросить членов комитета банка. Тех, кого якобы обманул Баширов и получил незаконный кредит, не сообщив, что торговые площади центра «Ясмин» проданы и заложив его банку. Как ни странно, суд в этом отказал. На этом судебном процессе сотрудники банка неоднократно давали показания, что действовали в соответствии с внутренними правилами банка. Мы потребовали, чтобы банк представил эти внутренние правила, однако судья не удовлетворил и это ходатайство. Мы также потребовали, чтобы банк представил все кредитное досье, поскольку есть правила кредитования в банках – у банка при выдаче бизнес кредитов должен быть целый ряд документов. Но тут выясняется, что в этом деле их просто нет».

Банк не смог представить собственный отчет об оценке, платежеспособности заемщика, бизнес-план, заключение подразделения банка о выдаче кредита, заверенный внешним аудитором финансовый отчет клиента, документы об использовании кредитных средств, отчеты об оценке залога со стороны сразу двух оценщиков, учитывая сумму кредита, отчет о состоянии предмета залога, строительные документы и пр. Представители банка резко отказали в законном требовании защиты. Но возникает вопрос: ведь если у финансовой структуры взяли незаконный кредит обманом, сам банк действовал по правилам, т.е. законно. Но оказалось, что это не так. Баширова обвиняют в том, что он обманул банк, не сообщил про залог, но в итоге пострадал не банк, а предприниматели, потому что у банка остался залог. Спрашивается, а был ли обманут банк, и так ли легко обманывать банки?

И тут мы снова возвращаемся к вопросу, был ли банк добросовестным, заключая договор об ипотеке. Естественно, нет. Ведь кого по определению можно считать добросовестным? Того, кто предпринял все меры, предусмотренные в законе. Например, закон обязывает банк взять все сопутствующие упомянутые документы у клиента. Сделал ли это банк? Нет. Но сейчас эта финансовая структура утверждает, что ее обманули. И самое главное,– неужели в XalqBankе не знали, что в столичном торговом центре «Ясмин» уже десять лет продаются объекты?

В финансовой организации просто не могли этого не знать. Всем известно, что в Азербайджане любая новостройка продается частями уже с момента закладки. Об этом все знают, а XalqBank был не в курсе? Верил, что «Ясмин» отстроен на средства строительной компании? По закону банк должен ознакомиться с финансовыми отчетами заемщика. И вот если бы ознакомился, то увидел, что у компании Mars-M таких денег. Эта компания продала объекты торгового центра и деньги — оттуда. Наконец, уже когда выдавался этот кредит, многие покупатели отремонтировали свои объекты, а некоторые даже начали там работать. Сложно не увидеть, что в торговом центре работают объекты. А банковские сотрудники по закону должны были это еще и проверить. Кстати, один из них так и сказал, что видел, как в «Ясмин» работала аптека. Работнику банка там даже сказали, что этот объект сдали в аренду, но договор аренды банковский служащий не взял. Т.е. банк не мог не знать, что объекты в торговом центре уже проданы.

Естественно, что этим уголовным делом как бы одним выстрелом пытаются убить нескольких зайцев. И если будет доказана вина Баширова, что он якобы обманул банк, с финансовой организации взятки гладки. Раз банк обманут, значит, он был добросовестным и предприниматели уже ничего не смогут потребовать у банка. Кроме того, Баширов получит минимальный срок, а значит, некое негласное соглашение с ним будет выполнено. Миллионы манатов пострадавшим предпринимателям будет должен ничего не имеющий за душой Баширов. В итоге предприниматели останутся у разбитого корыта».

Параллельно с этим процессом XalqBank добился аукциона по продаже ТЦ «Ясмин» в начале декабря.

«Его, скорее всего, купят сами, — говорит собеседник. – Кстати, XalqBank уже фактически захватил этот торговый центр, кроме объектов, где ведется бизнес-деятельность. В сухом остатке получается, что те, кто стоят за этим мошенничеством – а стоят за ним очень влиятельные силы, завладеют и торговым центром и деньгами бизнесменов. Поскольку понятно, что XalqBank не просто так выдал те 17 млн. долларов некоему Баширову. Ему достались крохи и он лишь пешка в большой игре.

О чем это говорит в широком смысле и почему я взялся за это дело? С одной стороны, наше государство утверждает, что развивает ненефтяной сектор и защищает предпринимателей. А ведь пострадавшие бизнесмены и есть «ненефтяной сектор» — это мелкий и средний бизнес. И вот у них отнимают помещения, где они собирались вести бизнес- деятельность, и делают это таким мошенническим способом. Я не знаю, как решится это дело, но если будет наказан не банк, по факту выдавший незаконный кредит, а предприниматели, — это значит, что вкладывать деньги в нашей стране очень опасно».