У берегов Японии загорелся танкер, перевозивший нефтепродукты

У побережья соседней с Токио префектуры Тиба загорелся нефтяной танкер. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным телеканала NHK, возгорание произошло в машинном отделении судна Front Hakata, которое под флагом Багамских островов перевозило нефтерподукты из Саудовской Аравии в Японию.

Экипаж танкера состоит из 25 человек, все они граждане Индии. Моряки самостоятельно ведет борьбу с пожаром, на помощь им направлены четыре катера береговой охраны и вертолет. Информация о пострадавших не поступала.

Представители береговой охраны подчеркивают, что угроза возгорания или утечки нефтепродуктов оценивается как низкая, так как пожар возник и был локализован в машинном отделении танкера.

Как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года у берегов Китая в результате столкновения с другим судном загорелся иранский танкер, перевозивший более 130 тысяч тонн нефти. Судно затонуло после 8 дней пожара, весь экипаж был признан погибшим.

19 просмотров
| 2018-08-05T10:12:21+00:00 5 августа 2018, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss