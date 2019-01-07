У берегов Турции затонуло грузовое судно с россиянами на борту

Грузовое судно, на борту которого находилось несколько россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции. Как передает РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

«К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших», — говорится в сообщении.

По данным администрации провинции Самсун, спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна «Волга-Балт» в 08:10 (совпадает с мск). Судно находилось в 80 километрах от Самсуна, на его борту были 13 членов экипажа.

Отмечается, что экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян.

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