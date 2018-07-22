У берегов Ливии спасены 40 мигрантов

У западных берегов Ливии спасены 40 мигрантов, в том числе восемь женщин и ребенок.

Как сообщили в ВМС Ливии, мигранты – в основном выходцы из Марокко, Египта, Сирии и Нигерии оказались в открытом море из-за неисправности мотора надувной лодки.

Спасенных мигрантов доставили на военно-морскую базу Триполи, где им оказана медицинская помощь. Далее их доставили в Управление по борьбе с нелегальной миграцией, передает aa.com.tr.

В то же время, в ВМС Ливии назвали ложными появившиеся несколькими днями сообщения испанского НПО Proactiva Open Arms о том, что береговая охрана Ливии оставила в море двух мигрантов — женщину и ребенка.

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