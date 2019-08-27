У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на службу срочных донесений Обнинск.
«Сейсмическое событие зарегистрировано в ночь с понедельника на вторник в акватории Тихого океана. Его эпицентр находился на глубине 33 километров в 111 километрах юго-восточнее села Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3», — говорится в сообщении, пишет ria.ru.
В спасательном ведомстве отмечают, что в населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось. Звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований региона от жителей не поступали.
| 2019-08-27T01:03:33+00:00 27 августа 2019, 05:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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