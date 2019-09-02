У берегов Калифорнии загорелось судно с пассажирами

Удалось спасти не менее пяти человек, один из которых получил незначительные ранения. Ведется поиск остальных. Всего на судне находилось 38 человек, заявили в береговой охране. Ее представитель подтвердил гибель нескольких человек, однако не назвал точное количество жертв, сообщает dw.com.

По информации телеканала CNN, судно 31 августа отправилось в трехдневное плавание. Группа островов, в которую входит Санта-Круз, является одним из излюбленных мест для поклонников подводного плавания.