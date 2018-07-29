У берегов Испании за два дня спасены более 1200 беженцев

Морская поисково-спасательная служба Испании за последние несколько дней спасла более 1200 беженцев. 27 июля в море Альборан и Гибралтарском проливе на западе Средиземного моря спасатели подняли на борт 888 человек. На следующий день у берегов южной области Андалусия были спасены еще более 330 мигрантов, переправлявшиеся на 17 лодках. В воскресенье, 29 июля, испанские спасатели продолжили поиски.

«Проблема миграции — это проблема Европы, и для нее необходимо общеевропейское решение», — заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка в ходе визита в Андалусию. Он встретился с сотрудниками полиции и Гражданской гвардии Испании и поблагодарил их за профессионализм, гуманность и «уважение к закону даже в самых сложных условиях», сообщается на странице испанского правительства в соцсети Twitter, передает Deutsche Welle.

Гранде-Марласка обвинил предыдущее консервативное правительство в недостаточной подготовке к наплыву беженцев и объявил об открытии лагеря для мигрантов в южном портовом городе Альхесирасе. В прошлые выходные у берегов Испании были спасены также более тысячи мигрантов. На протяжении последних недель в эту страну по морю пребывает все больше мигрантов. Международная организация по миграции (IOM) назвала ее новой основной европейской целью беженцев. По данным IOM, с начала 2018 года в Испанию прибыли почти 21 тысяча мигрантов, в то время как в Италию — около 18 100, а в Грецию — около 15 500, указывает информагентство AFP.

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