У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 17.27 по времени UTC (20.27 мск). Эпицентр располагался в 151 километре к западу от города Тобело в провинции Северное Малуку. Очаг залегал на глубине 60,6 километра.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.