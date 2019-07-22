У берегов Франции нашли подлодку, затонувшую более полувека назад

«Мы только что обнаружили «Минерву». Это успех, облегчение и технический триумф. Я думаю о семьях (моряков — ред.), которые так долго ждали этого момента», — написала министр в своем аккаунте в Twitter в понедельник.

Дизельная субмарина, на борту которой находились 52 моряка, затонула 27 января 1968 года в Средиземном море в районе Тулона всего за четыре минуты. Несмотря на поиски, в которых принимал участие знаменитый подводник Жак-Ив Кусто, следы затонувшего подводного судна так и не были обнаружены. Предполагалось, что затонувшая подлодка находится на глубине около двух тысяч метров.