У Баку, наконец, будет Генплан — победителем тендера стала немецкая фирма

Победителем тендера на создание Генплана Баку стала немецкая градостроительная фирма AS+P.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по градостроительству и архитектуре.

В информации говорится, что тендер привлек внимание многих градостроительных и архитектурных компаний. В тендерную комиссию в связи с участием обратились около 20 крупных международных компаний, представляющих различные страны мира. Среди обратившихся для участия в тендере есть такие компании, которые ранее принимали участие в проектах планирования таких крупных городов как Париж, Франкфурт, Лондон, Стамбул, Чикаго.

Победившая в тендере компания AS+P является ведущей градостроительной и архитектурной компанией с обширным международным опытом и штабом в немецком городе Франкфурт. Учрежденная в 1964 году AS+P до сегодняшнего дня успешно реализовала более 2000 проектов в различных странах мира. Опыт компании охватывает подготовку документов территориального планирования в немецких Мюнхене, Кёльне и Франкфурте, египетских Каире и Александрии, а также в Цюрихе, Тбилиси, Шанхае, Москве, Стамбуле и других известных городах.

На втором этапе процесса подготовки Генплана будут проведены технические работы по стратегическому и многоуровневому планированию территории города, а также моделированию по основным показателям развития. Работу по подготовки Генплана Баку планируется завершить до конца 2020 года и представить окончательный проект правительству Азербайджана на утверждение.