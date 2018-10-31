У азербайджанского джаза есть не только вчера и сегодня, но и завтра

С 14 по 28 октября в Баку проходил 13-й Джаз-фестиваль, ставший большим событием для всех любителей этого музыкального направления.

Итоги фестиваля на пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан подвели участники и организаторы этого грандиозного музыкального события.

Один из призеров фестиваля Лейла Иззатова рассказала о том, что она много работала над собой, чтобы достигнуть желаемого результата. Певица подчеркнула, что никогда не думала, что найдет себя именно в джазе. «Но, как оказалось, это направление в музыке — действительно мое». По ее словам в артисте важно не только мастерство, но и то, как он выглядит. На вопрос о том, есть ли у нее кумиры, девушка ответила, что когда ее об этом спрашивают, это приводит ее в замешательство, но среди певцов, чья подача на сцене ей нравится, преимущественно, поп исполнители.

Директор фестиваля Лейла Эфендиева ответила # на интересующие вопросы.

Чем запомнился этот фестиваль?

-В первую очередь тем, что он длился дольше предыдущих — не традиционные 9 дней, а 15. Чтобы он прошел на высшем уровне, была проделана большая работа. Яркость и необычность прошедшего джаз фестиваля в том, что мы могли наблюдать профессиональную музыку в исполнении джазовых исполнителей из разных, более 11 государств мира. Мы встречаем всех гостей с присущим нашей стране гостеприимством, и они хотят возвращаться, и возвращаются сюда снова и снова. Хочу отдельно отметить открытие и закрытие фестиваля. На открытии выступил английский вокалист Омар, а в заключительный день — классик американского джаза Грегори Марет. На всех концертах практически не было свободных мест, что говорит об огромном интересе жителей и гостей столицы к этому мероприятию. Джазовая музыка в нашей стране развивается, и у нее есть не только вчера и сегодня, но и завтра.

В рамках фестиваля была организована выставка «История джаза Азербайджана» в форме лабиринта, по которому желающие могли пройтись и окунуться в историю джаза нашей страны. Они могли увидеть, с чего все начиналось в 30-40-ые годы прошлого века до наших дней. Фестиваль был масштабный, и включал в себя, в частности, мастер- классы, семинары, дни джазового кино, джем- сейшны, в общем это был настоящий праздник для любителей джазовой музыки.

Расскажите, пожалуйста, о конкурсантах

-Их было 25, из них 6-иностранцы. Некоторые конкурсанты по тем или иным причинам не смогли приехать из-за границы, но участвовали в онлайн голосовании. В финал прошли, в основном, отечественные джазмены, и мы рады, что именно нашим исполнителям достались первые места. Так, Айдын Зейдуллаев занял первое место среди инструменталистов, а Лейла Иззатова – в вокале. Победили они заслужено, ведь жюри стояло перед сложным выбором. Конечно, были те, кто считал, что с ними обошлись несправедливо, но, поверьте, все было максимально объективно. В первом и во втором этапах конкурса состав жюри менялся, и жюри было представлено настоящими профессионалами. Одни из членов жюри Леонид Пташко сказал конкурсантам интересную фразу: «Если кто-то считает, что наше решение неверно, то хочу подчеркнуть, что речь идет о нашем мнении на текущий момент. Возможно, пройдет время, и те, кто оказались победителями канут в небытие, а те, кто не занял призовые места, станут звездами».

Часто ли одни и те же музыканты принимают участие в конкурсе несколько лет подряд?

-Такое случается. Например, Айдын Зейтуллаев – не новичок в конкурсе, и за время участия набрался опыта, подготовился, и добился хорошего результата. Также расскажу, что несколько лет назад в конкурсе участвовал аккордеонист, который не прошел первый тур и был ужасно огорчен. Наш прославленный джазовый музыкант Раин Султанов сказал ему тогда: «Уходи со сцены, я не хочу это больше слушать, это не аккордеон, а гармошка». В течение года он так упорно занимался, что на следующий год занял второе место. То есть для кого-то неудача является хорошим стимулом, она подстегивает к работе над собой. А есть ребята, которые при первой неудаче опускают руки. Мы всем желаем дальнейших творческих успехов, и тем, кто прошел и тем, кто не прошел. Но есть музыканты, которые прислушиваются к советам именитых джазменов, а есть те, кто пропускают их мимо ушей. Например, некоторые исполняли композиции в жанре поп музыки, в то время, когда надо было поработать над скэт вокалом. Конечно, выиграли те, кто постоянно чему-то учился.

Что делается для популяризации азербайджанского джаза, помимо проведения фестиваля?

-30 апреля мир отмечает Всемирный день джаза, и все страны, в которых есть джазовые традиции, не остаются в стороне от этой даты. Азербайджан — не исключение. Предоставленные нами аудио и фотоматериалы были опубликованы на вашингтонском сайте Jazz Day. Мы ждем этого дня и в следующем году, и планируем устроить концерт, на котором будет выступать и наша молодежь, и приглашенные гости из других стран. Кроме того, у нас издается журнал Jazz Dunyasi.

Наша страна имеет свой павильон на джазовой выставке в Бремене. Мы будем и дальше работать в направлении популяризации отечественного джаза, но пока не хочется раскрывать все карты.

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