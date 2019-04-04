У Армении сложности с выплатой кредита по модернизации АЭС

Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, передает РИА Новости.

«Хочу поднять вопрос, связанный с задержкой работ с реализацией проекта продления срока эксплуатации Армянской АЭС. Мы выявили несколько причин, как объективных, так и субъективных. Для успешного завершения проекта необходимо принять решение о продлении срока действия кредита, а также о переносе начала погашения кредита, пока единственным источником ежегодных выплат по кредиту являются средства от реализации электроэнергии, произведенной Армянской АЭС», — сказал Мелконян.

| 2019-04-04T22:40:06+00:00 5 апреля 2019, 05:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss