У 83-летнего Далай-ламы диагностировали легочную инфекцию

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии. Об этом во вторник сообщил телеканал NDTV.

По его словам, у 83-летнего Далай-ламы диагностировали легочную инфекцию. Секретарь также отметил, что духовный лидер буддистов проведет несколько дней в больнице.

Далай-лама является духовным и политическим деятелем, лауреатом Нобелевской премии мира (1989). Он активно путешествует, встречается с политическими лидерами, известными учеными, принимает участие в межконфессиональных богослужениях.

| 2019-04-10T08:18:23+00:00 10 апреля 2019, 10:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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