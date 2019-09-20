Тюркский совет укрепит связи с европейскими институтами

Представительство Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), открытие которого состоялось накануне в Будапеште, будет способствовать укреплению сотрудничества Тюркского совета с ЕС и европейскими организациями. Об этом говорится в заявлении по итогам 10-го чрезвычайного заседания Тюркского совета, сообщает Агентство Анадолу.

В заявлении отмечается важное значение открытия представительства Тюркского совета в Европе.

«Представительство в Будапеште не только укрепит отношения Тюркского совета с Венгрией, но и будет способствовать расширению сотрудничества с ЕС и европейскими организациями. Представительство создаст новые возможности для расширения сотрудничества Венгрии с такими организациями, как Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Совет Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА), «Тюркская академия», «Фонд тюркской культуры и наследия», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что участники заседания обсудили подготовку к саммиту Тюркского совета, который пройдет в Баку 15 октября.

«Участники заседания выразили удовлетворение вступлением Узбекистана в Тюркский совет. Также были обсуждены планы Тюркского совета до 2025 года и запрос Венгрии на вступление в «Фонд тюркской культуры и наследия» в качестве страны-наблюдателя», — говорится в заявлении.