Тюркский совет развивает сотрудничество со СМИ

В Баку прошло VII заседание рабочей группы по сотрудничеству в сфере медиа и информации Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).

В обсуждениях под председательством заместителя генерального секретаря Тюркского совета Омара Коджамана, приняли участие представители медиа-структур стран Тюркского совета (Азербайджан, Турция, Казахстан и Кыргызстан).

Состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества между государствами-членами Тюркского совета в сфере медиа и информации.

Обсуждены темы учреждения Международного тюркоязычного новостного канала, развития сотрудничества между новостными агентствами, организации программ обмена и учебных курсов для медиа-экспертов и т.д.

Участники заседания обсудили тему организации совместного вещания в эфире утренних передач телеканалов стран-членов Совета.