Тысячи туристов спешно покидают Шри-Ланку после серии терактов

Иностранные туристы в массовом порядке покидают Шри-Ланку, где произошла серия терактов, передает ТАСС.

По словам главы Бюро развития туризма Шри-Ланки Кишу Гомеса, «точное количество покидающих остров иностранцев не известно, но счет, вероятно, идет на тысячи». В связи с этим члены кабинета министров островного государства провели встречу с представителями гостиничного бизнеса, на которой рассматривались меры по усилению безопасности в туристических районах страны. В свою очередь, председатель Центрального банка Шри-Ланки Индраджит Кумарасвами отметил, что «сфере туризма будет нанесен серьезный урон, хотя его последствия еще только предстоит оценить».

Храм Зуба Будды в городе Канди и другие основные достопримечательности страны по-прежнему закрыты для посещения. Согласно данным Bloomberg, доходы от туризма на Шри-Ланке составляют 5% от ВВП.

Ранее посольство России на Шри-Ланке рекомендовало российским гражданам воздержаться от посещения крупнейшего города Коломбо, где прогремело несколько взрывов.