Тысячи митингующих начали марш на Барселону

Колонны сторонников независимости Каталонии направляются из различных городов в Барселону, чтобы прибыть туда в пятницу и принять участие во всеобщей забастовке, организованной после приговоров, вынесенных каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщается в социальных сетях различных организаций, выступающих за независимость автономного сообщества.
Кадры марша также транслирует телеканал 24 Horas.
Всего к каталонской столице идут пять колонн – из Жироны (в ней, по данным правоохранительных органов, около десяти тысяч человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.
Так называемый «Марш за свободу» проходит по инициативе общественных организаций Каталонская национальная ассамблея (КНА) и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар приговорены Верховным судом к девяти годам заключения в связи с причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Акцию поддержала радикальная организация «Комитеты защиты республики».
За три дня колоннам предстоит пройти около ста километров. Как заявили организаторы, на идею проведения марша их «вдохновил» «Соляной поход» в Индии сторонников Махатма Ганди в 1930 году и «Марш на Вашингтон» Мартина Лютера Кинга в 1963 году.(РИА Новости)