Тысячи митингующих начали марш на Барселону

Колонны сторонников независимости Каталонии направляются из различных городов в Барселону, чтобы прибыть туда в пятницу и принять участие во всеобщей забастовке, организованной после приговоров, вынесенных каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщается в социальных сетях различных организаций, выступающих за независимость автономного сообщества.