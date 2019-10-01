Тысячи демонстрантов начали собираться в Гонконге на акцию протеста

Тысячи демонстрантов во вторник днем начали собираться в Гонконге на несанкционированную акцию протеста в день 70-летия образования КНР. По свидетельству корреспондента ТАСС, митингующие в настоящее время стягиваются в торгово-развлекательный район Causeway Bay, откуда планируют начать шествие к деловому центру и правительственному комплексу. Некоторые из них несут американские и британские флаги и скандируют демократические лозунги.

Ожидается, что в течение дня акции протеста пройдут также в целом ряде других районов, в том числе в материковой части города. Полиция опасается, что ближе к вечеру митинги начнут сопровождаться насилием, беспорядками и провокациями. В частности, правоохранительные органы не исключили, что радикалы могут попытаться устроить поджоги на автозаправочных станциях.

По соображениям безопасности в городе закрыты многие торговые центры и 11 станций метро. Обеспечивать порядок мобилизованы 6 тыс. полицейских.

В связи с протестами в Гонконге сократили масштаб торжественных мероприятий по случаю национального праздника. Был отменен вечерний салют над гаванью Виктория, а утренняя церемония поднятия флагов под звуки гимна на открытой площадке с участием роты почетного караула прошла без присутствия широкой публики. Несколько сотен гостей следили за трансляцией этого события на экранах внутри выставочного центра, где прошел прием.

| 2019-10-01T10:24:33+00:00 1 октября 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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