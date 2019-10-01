Тысячи демонстрантов начали собираться в Гонконге на акцию протеста

Тысячи демонстрантов во вторник днем начали собираться в Гонконге на несанкционированную акцию протеста в день 70-летия образования КНР. По свидетельству корреспондента ТАСС, митингующие в настоящее время стягиваются в торгово-развлекательный район Causeway Bay, откуда планируют начать шествие к деловому центру и правительственному комплексу. Некоторые из них несут американские и британские флаги и скандируют демократические лозунги.

Ожидается, что в течение дня акции протеста пройдут также в целом ряде других районов, в том числе в материковой части города. Полиция опасается, что ближе к вечеру митинги начнут сопровождаться насилием, беспорядками и провокациями. В частности, правоохранительные органы не исключили, что радикалы могут попытаться устроить поджоги на автозаправочных станциях.

По соображениям безопасности в городе закрыты многие торговые центры и 11 станций метро. Обеспечивать порядок мобилизованы 6 тыс. полицейских.

В связи с протестами в Гонконге сократили масштаб торжественных мероприятий по случаю национального праздника. Был отменен вечерний салют над гаванью Виктория, а утренняя церемония поднятия флагов под звуки гимна на открытой площадке с участием роты почетного караула прошла без присутствия широкой публики. Несколько сотен гостей следили за трансляцией этого события на экранах внутри выставочного центра, где прошел прием.