Тысячи божьих коровок раздали жителям бразильского мегаполиса для борьбы с вредителями

Мэрия бразильского Белу-Оризонти, столицы юго-восточного штата Минас-Жерайс, в четверг провела экологическую акцию, в рамках которой раздала жителям более двух тысяч божьих коровок. По задумке городских властей, эти насекомые должны помочь в борьбе с вредителями зеленых насаждений, сообщает портал G1.

В рамках мероприятия, которое было приурочено к 122-летию мегаполиса, сотрудники городского управления по защите окружающей среды вручали прохожим пластиковые контейнеры с божьими коровками в надежде, что люди выпустят их недалеко от своих домов, и таким образом расширят охват акции. Часть особей освободили на одной из центральных улиц, где растет много фикусов. Именно они особенно пострадали в 2013 году от нашествия белокрылок — опасного вредителя растений, напоминает портал.

После того случая власти решили создать в одном из парков Белу-Оризонти питомник для выведения божьих коровок и златоглазок. Открывшийся в 2018 году центр воспроизводства насекомых был организован по образцу аналогичного проекта, доказавшего высокую эффективность в Париже. Одним из плюсов такой тактики борьбы с вредителями с помощью их естественных природных врагов является то, что она позволяет отказаться от применения инсектицидов, полагают экологи.(ТАСС)