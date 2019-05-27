Тяжелый выбор Зеленского

Практически с первых дней вступления в должность над новоизбранным президентом Украины как будто сгущаются тучи. Об этом свидетельствуют самые заметные события, о которых подробно сообщают СМИ этой страны.

Например, на днях в Киеве вышли на митинг ветераны АТО (боевых действий против сепаратистов и российских военных на Донбассе) с требованием к Владимиру Зеленскому «не проводить референдум по капитуляции перед оккупантом». Тут имелась в виду инициатива новой правящей команды, которую озвучил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан – он заявил, что власти рассматривают целесообразность вынесения на всенародный референдум вопроса о заключении мирных договоренностей с РФ. Впрочем, впоследствии выяснилось, что это был некий «пробный шар».

Или вот еще — петиция на сайте президента об отставке Зеленского, которая уже набрала обязательные для ее рассмотрения 25 000 подписей.

Кто стоит за такой активностью, и какова ее конечная цель? Ранее украинские политологи предсказывали, что противодействовать Зеленскому будет его предшественник на посту, Петр Порошенко. Безусловно, интересна подноготная происходящего.

Вообще-то, пока что новый глава Украины предпринимает только те шаги, которые должны импонировать большинству жителей страны. Президент, распустивший парламент и настоявший на отставке главы правительства, говорит, что рассчитывает на помощь избирателей в управлении государством. В числе задач государственной важности Владимир Зеленский назвал строительство инфраструктуры для электромобилей и беспилотников, а также заметил, что среди людей, занятых в IT-сфере, он чувствует себя уютнее, чем среди чиновников.

И в целом у него, конечно, есть прекрасный шанс стать исторической личностью для Украины. Порошенко, например, этот шанс позорно упустил. По сути, обманул ожидания десятков миллионов сограждан, поверивших его посулам. Сейчас, с высоты 5 лет прошедших после Евромайдана, откровенно говоря, даже непонятно – а чего собственно хотел этот человек, так стремившийся в кресло президента? Он обещал реформы и практически все они оказались им похоронены. Неужели только лишь дополнительного обогащения за счет возможностей, которые открывали перед его бизнесом президентские полномочия? Тоже мало похоже на правду – Порошенко и без того уже был миллиардер. Примерно так же упустил шансы на модернизацию страны предшественник Виктора Януковича – Виктор Ющенко, как и Порошенко, попавший в президенты через мирную («Оранжевую») революцию. И Порошенко, и Ющенко вроде бы заявляли о намерении повторить успех, который явил постсоветскому пространству легендарный президент Грузии Михеил Саакашвили. Но не хватило у них, то ли запала, то ли желания.

Теперь шанс стать вторым Саакашвили, новым реальным реформатором появился у Зеленского. Вопрос только в том, насколько серьезно настроен на такой путь вчерашний комический актер. Во всяком случае, поддержкой Саакашвили он заручиться не торопится, хотя тот уже изъявил готовность приехать в Украину и работать с новой властной командой. Если Зеленский не обманывает, то о степени его решимости все должно стать понятно уже очень скоро – при Саакашвили Грузию стало не узнать уже буквально через год реформ. То есть, он доказал, что в наших условиях скорость и решительность – залог успеха.

Примерно с таким же посылом как Зеленский начал свой срок после мирной революции весной 2018-го премьер Армении Никол Пашинян. Но вот минул год – и ни у кого еще не повернулся язык назвать его таким же реформатором, как Саакашвили. То есть, по большому счету в жизни Армении изменилось немногое.

Немалые сомнения в отношении Зеленского вызваны и обоснованными подозрениями в том, что он прямой ставленник миллиардера Игоря Коломойского, который, возглавляя один из основных олигархических кланов Украины, был (и остается) первым из экономических и политических конкурентов Петра Порошенко. Именно Порошенко выдавил его несколько лет назад в Израиль — но теперь Коломойский вновь в Украине. Если Зеленским действительно движут благородные порывы, то он уже в ближайшее время постарается выйти из-под опеки спонсора своей предвыборной кампании. Но нет ли у Коломойского запасного плана, определенных рычагов воздействия на случай, если протеже вдруг заартачится и захочет большего, чем просто обслуживание бизнес-интересов его финансовой империи? Скорее всего, есть.

Одним словом, все вышесказанное значит, что уже очень скоро Зеленский должен будет сделать четкий выбор – либо он выступает против покровителя, в надежде создать чисто свою властную команду и приступить к настоящим реформам в стране, либо покоряется воле магната и послушно имитирует образ «прогрессивного прозападного президента», то есть, по сути, повторяет судьбу Ющенко и Порошенко (незавидная роль).

Но в любом случае исподволь против нового президента продолжат работать люди Порошенко – будут, вероятно, и митинги, и новые петиции.

Уж от этого ему никуда не деться.