«Тяжелые» полномочия на фоне оптимистических прогнозов

На днях Верховная Рада наделила президента Украины Владимира Зеленского полномочиями по утверждению плана обороны страны. Большинством — принятие этого законопроекта одобрили 286 депутатов при 226 необходимых голосах.

Особо интересно, что этот документ регулирует меры подготовки государства к переходу на военное положение и «отпору вооруженной агрессии» при необходимости. Любопытно, конечно, что бы это могло значить? Подготовку к войне или нечто другое? Тут, конечно, следовало бы оценить ситуацию с процессом переговоров по Донбассу. Недавно состоялся весьма громкий обмен пленными между Украиной и Россией, что кое-кому дало повод говорить о том, что в разрешении конфликта наметился какой-то прогресс.

Вообще-то, если говорить об обороноспособности Украины, эта страна занимает второе после России место на постсоветском пространстве по потенциалу оборонной промышленности. Страна имеет возможность выпускать и бронетехнику и боевые самолеты. А тут еще и поддержка с Запада. Например, в июне Сенат США разрешил Пентагону выделить 300 миллионов долларов на украинскую оборону. Сообщалось, что на эту сумму Киев, в частности, получит оборудование для нынешних учебных программ, снайперские винтовки и гранатометы, радары, оборудование для связи и приборы ночного видения.

Помимо средств, которые идут по линии американского оборонного ведомства, в 2019 году Украина получит 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента. С учетом этих средств за последние пять лет общая сумма выделенных Соединенными Штатами денег только на развитие украинской армии составила более 1,5 миллиарда долларов.

При этом тот же Запад предпринимает попытки выработать методику мирного разрешения ситуации на Донбассе. Есть, например, так называемая «формула Штайнмайера», которая содержит некий план выполнения политической части Минских соглашений. В 2016 году нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который в то время был министром иностранных дел, предложил новый вариант проведения выборов на Донбассе. Предложения Штайнмайера подразумевают, что закон об особом режиме местного самоуправления в Донбассе должен быть введен после формирования компонента безопасности, проведения выборов и признания их ОБСЕ свободными и демократическими.

На минувшей неделе в МИД Украины заявили, что дали согласие на «формулу Штайнмайера», однако затем украинская сторона отказалась подписывать документ. По словам полпреда РФ в контактной группе Бориса Грызлова, таким образом Киев поставил под угрозу проведение саммита «нормандской четверки».

А ведь как заявила посол Франции в Москве Сильви Берманн, очередная такая встреча может пройти после заседания Генассамблеи ООН. Понятно, что переговоры в формате «нормандской четверки» станут для президента Украины Владимира Зеленского весьма сложными. Ведь подобная же встреча в 2016 году стала безрезультатной, и на данный момент изменений в этом формате не наблюдается.

Но обмен осужденными между Москвой и Киевом, а также «осторожные заявления» президента России Владимира Путина могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе. Об этом заявил бывший представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук. По его мнению, «российское общество уже устало от войны» и «от гробов, которые они получают». «Потом — обмен пленными. Это уже признаки окончания войны. Разведение войск. Когда наш президент Владимир Зеленский поехал прямо на тот мост на Луганском направлении. Некоторые осторожные заявления Путина», — сказал Гаращук, отметив, что «все это — деэскалация».

Он также назвал Путина и Зеленского единственными, кто может решить вопрос о прекращении огня в Донбассе и отводе войск. «Главную роль, главную скрипку должен играть наш президент. Но ни в коем случае нашему президенту нельзя ехать в Москву. Это исключено», — подчеркнул генерал-майор.

Это при том, что на днях новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условия снятия блокады с Донбасса. По его словам, для этого сначала необходимо вернуть Киеву все предприятия с неподконтрольных ему территорий, а также развести силы и обменяться пленными.

И первым таким признаком можно считать обмен заключенными по формуле «35 на 35» между Москвой и Киевом, который произошел 7 сентября. В Украину, в частности, вернулись режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, арестованные в результате инцидента в Керченском проливе. Украинские власти в свою очередь выдали России главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, бывшего военнослужащего самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Владимира Цемаха, которого называют ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе «Боинга», и еще 33 человека.

Напомним, что вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже 5 лет, с 2014 года. Сейчас он находится не в активной фазе и потому не очень понятно, зачем Зеленскому сейчас понадобилось приобретать полномочия для ввода военного положения в Украине?